chernovskaja_l

Педантичность в работе. Выполнение в срок.
Знание программ:
- архитектурное и градостроительное проектирование: ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Sketch Up, Artlantis Studio, Lumion, MapInfo;
- векторная и растровая графика: Corel Draw, Adobe Photoshop;
- видеомонтаж: Sony Vegas Pro.
Изготовление макетов из финского картона и других материалов в ручную.
Знание и применение в практике основ академического рисунка (более 10-ти лет), выполнение работ в простом карандаше и туши.
Написание живописных работ с использованием акварели, гуаши, акрила в жанрах:
- академической живописи;
- декоративной.
О себе: студент 4-го курса Новосибирского Государственного Университета Архитектуры, Дизайна и Искусств (НГУАДИ), кафедра Градостроительства и Ландшафтной архитектуры (ГиЛА), специальность: архитектор-градостроитель.