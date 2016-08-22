chernovskaja_l

Архитектура/Градостроительство/Макетирование/Векторная графика/Рисунок/Живопись/Графический дизайн/Видеомонтаж

Педантичность в работе. Выполнение в срок.

Знание программ:

- архитектурное и градостроительное проектирование: ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Sketch Up, Artlantis Studio, Lumion, MapInfo;

- векторная и растровая графика: Corel Draw, Adobe Photoshop;

- видеомонтаж: Sony Vegas Pro.

Изготовление макетов из финского картона и других материалов в ручную.

Знание и применение в практике основ академического рисунка (более 10-ти лет), выполнение работ в простом карандаше и туши.

Написание живописных работ с использованием акварели, гуаши, акрила в жанрах:

- академической живописи;

- декоративной.

О себе: студент 4-го курса Новосибирского Государственного Университета Архитектуры, Дизайна и Искусств (НГУАДИ), кафедра Градостроительства и Ландшафтной архитектуры (ГиЛА), специальность: архитектор-градостроитель.