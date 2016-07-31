chernusheva

Разносторонний копирайтер.

За плечами высшее образование( Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев), медицинское училище. Работа операционной сестрой в институте Амосова, ассистентом, администратором и наконец, заместителем директора Медицинского центра стоматологии (11 лет). Написала: аллегорическую повесть о жизни, отношениях, любви и самокопаниях. Пишу статьи, тексты различных тематик: от красочных описаний зон отдыха и салонов красоты до продающих текстов продуктов питания и современных новостроек.