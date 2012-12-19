chernyj_a_n

Черный Алексей Николаевич
Украина
г. Мариуполь, 26 квартал д.7,
тел. +3 (8067) 366 04 52
e-mail [email protected]
ЦЕЛЬ
получение работы :дизайнер-конструктор корпусной мебели, менеджер по продажам мебели, начальник отдела производства
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО Феникс
июнь 2002-декабрь 2002
Дизайнер наружной рекламы
- работа с клиентами
- проекты
Начальник охраны и системный администратор
декабрь 2002 - сен 2004
- работа с личным составом
- установка и обслуживание видео наблюдения
ООО ДИЯ
дизайнер корпусной мебели
сен 2004 - сен 2006
- замер у клиента
- 3d проекты
ООО СТЕЛ
дизайнер - конструктор корпусной мебели
сен 2006....
- работа с клиентами
- продажа
- просчет стоимости мебели
- 3D проект
- выдача технического задания в производство
Работа по совместительству: преподаватель в АК "ШАГ" , предмет 3 DS MAX
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1997 – июнь 2000 Мариупольский Машиностроительный техникум Приазовского Государственного Университета
- Программирование для электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем;
- защита диплома "Виртуальные миры в сети интернет"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- 3DS Max, autocad, pro100, woody, CorelDRAW, photoshop, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- большой опыт продаж, сопровождения сделок, подготовки документов
ПУБЛИКАЦИИ
- администратор сайта leffront.info, mebel-sam.at.ua
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
русский, украинский, английский - технический уровень
ПРОЧЕЕ
Не курю, влюблен, возможны командировки.
Хобби – спорт, чтение, web программирование