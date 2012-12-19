chernyj_a_n

Алексей Черный chernyj_a_n

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнер-конструктор корпусной мебели

Черный Алексей Николаевич

Украина

г. Мариуполь, 26 квартал д.7,

тел. +3 (8067) 366 04 52

e-mail [email protected]

ЦЕЛЬ

получение работы :дизайнер-конструктор корпусной мебели, менеджер по продажам мебели, начальник отдела производства

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО Феникс

июнь 2002-декабрь 2002

Дизайнер наружной рекламы

- работа с клиентами

- проекты

Начальник охраны и системный администратор

декабрь 2002 - сен 2004

- работа с личным составом

- установка и обслуживание видео наблюдения

ООО ДИЯ

дизайнер корпусной мебели

сен 2004 - сен 2006

- замер у клиента

- 3d проекты

ООО СТЕЛ

дизайнер - конструктор корпусной мебели

сен 2006....

- работа с клиентами

- продажа

- просчет стоимости мебели

- 3D проект

- выдача технического задания в производство

Работа по совместительству: преподаватель в АК "ШАГ" , предмет 3 DS MAX

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1997 – июнь 2000 Мариупольский Машиностроительный техникум Приазовского Государственного Университета

- Программирование для электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем;

- защита диплома "Виртуальные миры в сети интернет"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- 3DS Max, autocad, pro100, woody, CorelDRAW, photoshop, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- большой опыт продаж, сопровождения сделок, подготовки документов

ПУБЛИКАЦИИ

- администратор сайта leffront.info, mebel-sam.at.ua

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

русский, украинский, английский - технический уровень

ПРОЧЕЕ

Не курю, влюблен, возможны командировки.

Хобби – спорт, чтение, web программирование