chernysheli

Веб-дизайнер и разработчик лендингов (одностраничных сайтов) на Tilda

Здравствуйте! Я начинающий веб-дизайнер. Сейчас делаю портфолио и ищу клиентов!

Почему работать со мной выгодно?

- каждый день на связи, рада ответить на любой ваш вопрос (даже после окончания сотрудничества. Я нацелена быть с клиентами в долгую)

- провожу бриф по анализу компании, клиентам и конкурентам (это помогает лучше понять вас и сделать лендинг (одностраничный сайт) удобным и понятным для ваших клиентов, что повысит конверсию в целевую заявку и, соответственно, ваш доход)

- я вкладываюсь в работу, и не потому что - это "обязательства", а потому что это поможет мне стать лучше! Вы можете не беспокоится об этом.

Цель сотрудничества со мной:

Открыть еще один канал продвижения (в данном случае лендинг), который работает в долгую, который дает подробную информацию клиентам о продукте(-ах), создавая доверие и желание возвращаться.

Все зависит от упаковки и смыслов на сайте! Картинка - это хорошо, но гораздо важнее то, что внутри.