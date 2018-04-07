chernyshesku

Елена chernyshesku

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик польского и чешского языка

Образование: высшее, специальность: славянская филология

Языки: польский, чешский, английский

Переводческий стаж: с 2008 г.

Услуги:

Письменный перевод в парах чешский-русский, польский-русский, английский-русский, польский-английский в обоих направлениях.

Перевод видео

Перевод резюме

Локализация сайтов и игр

Основные специализации по переводу:

1. Юридические тексты

2. Строительство

3. Косметология

4. Личные документы

5. Экономика и банковское дело

6. Тексты без определенной направленности (письма, заявления, статьи для интернет-изданий)

Средняя скорость: 5 страниц в день. 