chernyshesku

Переводчик польского и чешского языка
Образование: высшее, специальность: славянская филология
Языки: польский, чешский, английский
Переводческий стаж: с 2008 г.
Услуги:
Письменный перевод в парах чешский-русский, польский-русский, английский-русский, польский-английский в обоих направлениях.
Перевод видео
Перевод резюме
Локализация сайтов и игр
Основные специализации по переводу:
1. Юридические тексты
2. Строительство
3. Косметология
4. Личные документы
5. Экономика и банковское дело
6. Тексты без определенной направленности (письма, заявления, статьи для интернет-изданий)
Средняя скорость: 5 страниц в день.
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