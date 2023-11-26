В этом мире обещаний, где слова летают в воздухе, я уже в движении. Действуй со мной!

Привет, я Полина! 👋

Я не боюсь экспериментировать с цветами и формами, чтобы придать дизайну уникальность и запоминаемость. Имею опыт работы в различных сферах и умею находить общий язык с заказчиками.

🎨 Дизайню

Лендинги

Многостраничные сайты

Интернет-магазины

Мобильные приложения

Баннеры

Контент для соц.сетей

🕹 Программы, с которыми я работаю:

Figma: Настраивание сеток, Auto Layout, компоненты и варианты, интерактивные прототипы, дизайн лендингов и сайтов, подготовка макетов к верстке, дизайн дашбордов

Photoshop: Работа с пером, векторными и растровыми масками, создание реалистичных теней, работа со смарт-объектами

🔥 Почему я?

Учитываю и прислушиваюсь к вашему мнению

Аккуратность и порядок в макете и в целом в дизайне

Соблюдение всех договоренностей в срок

❗ Бесплатные правки ❗

📝 Этапы работы

Знакомство и заполнение брифа Установление сроков и внесение предоплаты 30% Дизайн Внесение правок при необходимости Передача макета

❗ Дизайн — вопрос вкуса, и если правки не спасают, верну предоплату

👩🏻‍💻 Всегда на связи

Telegram: @cherrry2112

[email protected]

До связи!