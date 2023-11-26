Привет, я Полина! 👋
Я не боюсь экспериментировать с цветами и формами, чтобы придать дизайну уникальность и запоминаемость. Имею опыт работы в различных сферах и умею находить общий язык с заказчиками.
🎨 Дизайню
Лендинги
Многостраничные сайты
Интернет-магазины
Мобильные приложения
Баннеры
Контент для соц.сетей
🕹 Программы, с которыми я работаю:
Figma: Настраивание сеток, Auto Layout, компоненты и варианты, интерактивные прототипы, дизайн лендингов и сайтов, подготовка макетов к верстке, дизайн дашбордов
Photoshop: Работа с пером, векторными и растровыми масками, создание реалистичных теней, работа со смарт-объектами
🔥 Почему я?
Учитываю и прислушиваюсь к вашему мнению
Аккуратность и порядок в макете и в целом в дизайне
Соблюдение всех договоренностей в срок
❗ Бесплатные правки ❗
📝 Этапы работы
Знакомство и заполнение брифа
Установление сроков и внесение предоплаты 30%
Дизайн
Внесение правок при необходимости
Передача макета
❗ Дизайн — вопрос вкуса, и если правки не спасают, верну предоплату
👩🏻💻 Всегда на связи
Telegram: @cherrry2112
До связи!