cherrry2112

Полина cherrry2112

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
В этом мире обещаний, где слова летают в воздухе, я уже в движении. Действуй со мной!

Привет, я Полина! 👋

Я не боюсь экспериментировать с цветами и формами, чтобы придать дизайну уникальность и запоминаемость. Имею опыт работы в различных сферах и умею находить общий язык с заказчиками.

🎨 Дизайню

  • Лендинги

  • Многостраничные сайты

  • Интернет-магазины

  • Мобильные приложения

  • Баннеры

  • Контент для соц.сетей

🕹 Программы, с которыми я работаю:

  • Figma: Настраивание сеток, Auto Layout, компоненты и варианты, интерактивные прототипы, дизайн лендингов и сайтов, подготовка макетов к верстке, дизайн дашбордов

  • Photoshop: Работа с пером, векторными и растровыми масками, создание реалистичных теней, работа со смарт-объектами

🔥 Почему я?

  • Учитываю и прислушиваюсь к вашему мнению

  • Аккуратность и порядок в макете и в целом в дизайне

  • Соблюдение всех договоренностей в срок

  • ❗ Бесплатные правки ❗

📝 Этапы работы

  1. Знакомство и заполнение брифа

  2. Установление сроков и внесение предоплаты 30%

  3. Дизайн

  4. Внесение правок при необходимости

  5. Передача макета

❗ Дизайн — вопрос вкуса, и если правки не спасают, верну предоплату

👩🏻‍💻 Всегда на связи

Telegram: @cherrry2112

[email protected]

До связи!