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Софья
cherry199
cherry199
30 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
Работаю в программе Adobe Photoshop.
Изменение фона, наложение фильтров, ретуширование и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
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308 просмотров
Ретушь с сохранением текстуры кожи
748 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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