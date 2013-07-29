cherry199

Софья cherry199

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Работаю в программе Adobe Photoshop.

Изменение фона, наложение фильтров, ретуширование и т.д.

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга