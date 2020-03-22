cherry_k2

Кристина cherry_k2

 
24 годаУкраина/Алчевск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Начинающий веб-дизайнер
  • Год обучалась на оператора ПК в межшкольном учебно-производственном комбинате.
  • Работала с такими программами  Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Microsoft Project (начальные знания), Visio.
  • Писала программы (коды) на языке Pascal и Visua lBasic.NET. Программы математические: арифметика, алгебра, геометрия, матрицы и действия с ними, раскрывающие списки и перемещение из списка в текстовое окно, программа подобная калькулятору, блокноту, алгебра множеств.
  • На языке Visual Basic.NET (в основном) знаю основы синтаксиса, математические функции, условные операторы, цикл со счётчиком, цикл с условием, массивы, некоторые методы сортировки, функции преобразования типов, типы данных, функция, рекурсия, графика.
  • Изучаю БД MySQL Server через WorkBench, dbForge Studio for MySQL, C++ Builder.
  • Есть небольшие навыки работы с html+css, Wordpress.
  • Был опыт работы Linkbuilder.
  • Успешно прошла курсы "Основы веб-дизайнера" в онлайн школе HIGHLIGHTS SCHOOL.

    Навыки: прототипирование, создание мудборда, UI-kit, landing, выстраивание композиции по направляющим.

WordPressMySQLHTMLCSSPowerPoint