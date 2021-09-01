cherry_milk

Переводчик (английский, французский), художник компьютерной графики (иллюстрация, концепт арт)

Переводчик (английский, французский), художник компьютерной графики (иллюстрация, концепт арт). Работаю преимущественно в Adobe Photoshop, реже – Adobe Illustrator.

Владею английским и французским языками на уровне B2 (Upper-Intermediate), немецким на A2/B1 (Pre-Intermediate).

Обладаю такими навыками, как ответственность, пунктуальность, исполнительность, вежливость, самоорганизация и повышенная концентрация на работе.