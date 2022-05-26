cherrycherny

Монтаж и обработка видео

Имею опыт владения видеомонтажом - выполнение склеек, простая

цветокоррекция, кадрирование, саунддизайн и так далее. Работаю с Adobe Premiere Pro.

Иногда делаю "эдиты" для своего ютуб-канала, есть опыт в монтировании нескольких более сложных проектов(короткометражные фильмы, информационные ролики). Видеомонтаж - это именно то, что я обожаю больше всего и вашу задачу я выполню максимально вникая в каждую деталь, для получения идеального результата. Быстро развиваюсь, в плане видеомонтажа в том числе.

Собираю портфолио и набираюсь опыта.