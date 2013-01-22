chertynok

Денис chertynok

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Инжинер компьютерных систем

Скворцов Денис Вячеславович

Дата и место рождения: 3 февраля 1990 года, г.Кременчуг

Возраст: 22 года

Семейное положение: не женат

Адрес: г.Кременчуг, пр.Фруктовый, д. 30

Телефон домашний: +38(053)674-26-50

Телефон мобильный: +38(068)956-46-46

E-mail: [email protected]

Образование:

2007 - 2012 Кременчугский национальный университет, факультет электроники, энергозбережения и систем управления, специальность - системы управления и автоматика.

Опыта работы нет

Личные качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, ответственность, пунктуальность.