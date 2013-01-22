Инжинер компьютерных систем
Скворцов Денис Вячеславович
Дата и место рождения: 3 февраля 1990 года, г.Кременчуг
Возраст: 22 года
Семейное положение: не женат
Адрес: г.Кременчуг, пр.Фруктовый, д. 30
Телефон домашний: +38(053)674-26-50
Телефон мобильный: +38(068)956-46-46
E-mail: [email protected]
Образование:
2007 - 2012 Кременчугский национальный университет, факультет электроники, энергозбережения и систем управления, специальность - системы управления и автоматика.
Опыта работы нет
Личные качества:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, ответственность, пунктуальность.