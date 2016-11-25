Тексты от Чешира – прямо из сказки.

Мои навыки:

· Написание текстов любой стилистики от новостных и аналитических статей, до составления креативных сценариев.

· Озвучка видеороликов, работа в качестве корреспондента.

· Врожденная грамотность, знание правил русского языка.

· Умение донести до широкой аудитории свои мысли.

· Знание психологии и умение использовать ее в текстах при общении с аудиторией.

· Знание английского, немецкого языка на базовом уровне.

· Понимание принципов верстки, работа с программами AdоbeAcrobat, MS Word, Photoshop

· Художественное редактирование тестов.

· Знание основ SEO.

Расценки:

1. Копирайт – 100р/1000символов

2. Глубокий рерайт – 70р/1000символов

3. SEO- копирайт – 150р/1000символов

4. Сказки, сценарии, истории, написание книг – рассчитывается индивидуально.

Оплата на ВебМани или Яндекс.Кошелек

Мои контакты:

Скайп: Евгения Полатовская

Почта: [email protected]

Viber/WatsApp: 89513255251

Личные сообщения