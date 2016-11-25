Мои навыки:
· Написание текстов любой стилистики от новостных и аналитических статей, до составления креативных сценариев.
· Озвучка видеороликов, работа в качестве корреспондента.
· Врожденная грамотность, знание правил русского языка.
· Умение донести до широкой аудитории свои мысли.
· Знание психологии и умение использовать ее в текстах при общении с аудиторией.
· Знание английского, немецкого языка на базовом уровне.
· Понимание принципов верстки, работа с программами AdоbeAcrobat, MS Word, Photoshop
· Художественное редактирование тестов.
· Знание основ SEO.
Расценки:
1. Копирайт – 100р/1000символов
2. Глубокий рерайт – 70р/1000символов
3. SEO- копирайт – 150р/1000символов
4. Сказки, сценарии, истории, написание книг – рассчитывается индивидуально.
Оплата на ВебМани или Яндекс.Кошелек
Мои контакты:
Скайп: Евгения Полатовская
Почта: [email protected]
Viber/WatsApp: 89513255251
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