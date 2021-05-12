chesgir_ca

Широкий Спектр Проектов - Быстро, Качественно, Недорого!

Широкий Спектр Проектов - Быстро, Качественно, Недорого!

Есть опыт коммерческой, общественной и творческой деятельности.

Только начинаю открывать фрилансинг. Надеюсь по максимуму использовать разнообразный значительный профессиональный, житейский и творческий опыт для выполнения Ваших заказов. Высокая работоспособность сочетается с широким спектром интересов. Желательны предложения из Москвы и ближайшего Подмосковья.