Кандидат наук, преподаватель вуза

Кандидат исторических наук, опытный преподаватель.

Мои сильные стороны - абсолютная грамотность, как в орфографии, так и в пунктуации, внимание и тщательность при работе над текстом, большой опыт преподавательской и редакторской работы. При написании текстов предпочитаю авторский подход, даже при выполнении компилятивных работ обеспечиваю успешное прохождение антиплагиата. В качестве научного руководителя воспитала несколько десятков студентов, накопила большой опыт работы со всеми видами студенческих работ - от рефератов и контрольных до магистерских диссертаций.

Читаю профессиональную литературу более чем на десяти европейских языках. Свободно владею английским языком, участвовала в нескольких международных проектах, имею опыт работы в Европе.

Начинающий фрилансер, обратиться к удаленной работе заставили изменившиеся семейные обстоятельства. Заинтересована в создании профессионального имиджа, поскольку понимаю, что мои доходы в первую очередь будут зависеть от качества моих текстов.