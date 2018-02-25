Отлично разбираюсь в теме спорта и околоспорта, а вообще - готов рассмотреть любые заказы. Адвего приучило к универсализму.
-статьи на тему футбола и других видов спорта
-статьи и тексты о заработке в интернете
-статьи и тексты на тему термической обработки стали
-отзывы на всех известных площадках
-рерайт статей любой тематики
-обработка фотографий в фотошопе в стиле ГТА или в стиле комикса
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Хоть и с задержками, но до поры до времени все оплачивал. А вот с последней оплатой кинул, на своем сайте забанил и здесь на связь не выходит