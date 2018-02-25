chesna91

Иван Филатов chesna91

 
32 годаРоссия/Ульяновск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Отлично разбираюсь в теме спорта и околоспорта, а вообще - готов рассмотреть любые заказы. Адвего приучило к универсализму.

-статьи на тему футбола и других видов спорта

-статьи и тексты о заработке в интернете

-статьи и тексты на тему термической обработки стали

-отзывы на всех известных площадках

-рерайт статей любой тематики

-обработка фотографий в фотошопе в стиле ГТА или в стиле комикса

Photoshop
Отзывы заказчиков
Colcefer
Олег 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Добавлять видео на сайт и описания к ним (18+)
Гуд джоб!
Хоть и с задержками, но до поры до времени все оплачивал. А вот с последней оплатой кинул, на своем сайте забанил и здесь на связь не выходит
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