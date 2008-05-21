chetverteeva

Услуги бухгалтера, кадровика, копирайтера, асистента, личного помощника, диспетчера

Проф. навыки: Знание ПК на уровне уверенного пользователя: Word, Excel, Access, Internet, Outlook, Power Point, Информационно-поисковые системы, 1С: Предприятие 7.7, 1С:Предприятие 8.2 SAP, Парус. Знание системы клиент банк.

Личные качества: Ответственность, исполнительность, способность к обучению,стремление к профессиональному росту

Образование:2012 - 2014г. ГОУ ВПО, Кемеровский Государственный Университет Магистратура. Экономический факультет. Специальность: финансовая экономика.

2002 - 2007г. Кемеровский Государственный университет культуры и искусств

Факультет культурологический (дневное)

Специальность: менеджмент организации, специализация – управление персоналом

2000-2002г. Кемеровский государственный горнотехнический колледж Специальность: делопроизводство и архивоведение (диплом с отличием)

2006г. – Курсы 1С: Предприятие (сертификат);

2008г. – Семинар «Актуальные вопросы правового регулированиятрудовых отношений с учетом последних изменений, внесенных в ТК РФ»

(сертификат).

2010 – Курсы 1С: 8 версия«зарплата и управление персоналом» (сертификат).

Опыт работы: 19.07.16 по настоящее время ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». Должность: бухгалтер материальной группы

18.01.16 по 18.07.16"Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

по Кемеровской области".

Должность: бухгалтер

- ведение кассы/банка: прием, сдача в банк, получение наличных денег, оплата счетов. - работа с казначейством: подготовка сведений по целевым субсидиям, работа в СУФД, регистрация бюджетных обязательств.

- работа на сайте госзакупки: размещение исполнения\публикация контрактов\отчетов.

- формирование банковских выписок, разнесение оплат.

- работа с контрагентами: ввод документов от поставщиков;

- формирование реализации.

- формирование и оплата платежных поручений.

18.02.14 по 17.01.16 ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат»

Должность: бухгалтер

Должностные обязанности:

- ведение кассы/банка: прием,сдача в банк, получение наличных денег, оплата счетов.- работа с казначейством: подготовка сведений по целевым субсидиям,работа в СУФД.

- работа на сайте госуслуги: размещение исполнения контрактов

- учет основных средств: принятие к учету, начисление амортизации,списание, проведение инвентаризаций, взаимодействие с КУГИ

- составление и сдача отчетности в органы статистики.

24.09.12 по 17.02.14г.ООО «Стеклосервис»

Должность: бухгалтер

Должностные обязанности:

работа в 1С: Предприятие 8.2-Осуществление контроля за дебиторской/кредиторской задолженностью,

сверка с контрагентами (сч. 60, 62);

-выписка счетов,оформление документов на отгрузку товара по заявке (счет-фактура, ТОРГ-12),

доверенностей;

-Обеспечение наличия и хранения первичных документов ;

- учет ТМЦ(оприходование, списание, движение) (сч 10, 20, 43);

- Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия, проверка,

оформление и отражение в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных

лиц (счет 71)

- Ведение касс и банков (сч. 50, 51)- начисление заработной платы и налогов с ФОТ (сч 70, 68, 69)- прием заявок на изготовление и мебели изделий из стекла и зеркала.

26.11.2009 по 31.08.12 Сибирский филиал ОАО «МегаФон Ритейл» Территориальный офис в г. Кемерово

Должность: Офис-менеджер

Должностные обязанности:

-делопроизводство;

-обеспечениежизнедеятельности офисов и салонов связи Кемеровской области (более 45салонов);

- сопровождениедоговоров;

- поиск поставщиков, заведение новых контрагентов в SAP;

- согласование договоров в SAP;

- подготовка реестров на оплату счетов;

- сбор закрывающих (счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ)

документов;

- создание заказов на поставку в SAP;

- создание требований на заведение новых материалов в SAP;

- бронирование гостиничных номеров;

- заказ ж/д и авиа билетов;

- регистрация салонов связи в органах местного самоуправления;

- контроль предоставления документов салонами связи в офис компании;

- обеспечение салонов связи правовым пакетом документов.

21.05.2008 г. –16.10.2009г. ООО «Компания ПромышленныеТехнологии» Сферадеятельности: строительно-монтажные работы в сфере безопасности (огнезащита)

Должность: Офис-менеджер с ведением кадрового делопроизводства

Должностные обязанности:

- ведение кадрового делопроизводства в полном объеме;

- разработка ПВТР, должностных и рабочих инструкций;

- поиск работников (размещение объявлений в СМИ, i-net, TV- бегущая строка, кадровые агентства, службы занятости);

- собеседование с претендентами на открытые вакансии;

- прием, увольнение, перемещение, оформление отпуска, больничные;

- оформление трудовых, гражданско-правовых,срочных договоров;

- подготовка и оформление процедуры аттестации;

- оформление справок;

- осуществление учета рабочего времени;

- оформление организационно-распорядительных документов;

- архивирование документов.

ООО«Регион-Строй» Сфера деятельности строительно-монтажные работы в сфере безопасности (гидрозащита) (по совместительству) кадровый учет в

полном объеме. Штат 15 человек.

2007 г. – 2008г. ООО «Грузовозофф» транспортная компания

Должность: оператор.

Функциональные обязанности:

- заключение договоров транспортной экспедиции (авто, авиа и ж/д перевозки

по России);

-оформление приема и выдачи ТМЦ, контроль правильности оформления сопроводительных

документов;

- организация доставки дверь-дверь;

- консультирование клиентов по оказываемым услугам.

2007г. ГУК «Кемеровская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара»Должность: бухгалтер-кассир

Функциональные обязанности:

-ведение кассовых операций;

-работа с банком и казначейством;

- выдача заработной платы сотрудникам;

- предоставление отчетности по платным услугам.

2006г. ООО«Инженерный центр АСИ»

Должность: Секретарь дирекции опытного производства.

Функциональные обязанности:

- прием и распределение телефонных звонков;

- работа с исходящей/входящей корреспонденцией;

-протоколирование совещаний;

- осуществление учета рабочего времени в закрепленном подразделении;

- прием и регистрация заявок на сервисное обслуживание

Контактная информация: Телефон: 8-913-121-02-17 e-mail: [email protected]