chetverteeva

Проф. навыки: Знание ПК на уровне уверенного пользователя: Word, Excel, Access, Internet, Outlook, Power Point, Информационно-поисковые системы, 1С: Предприятие 7.7, 1С:Предприятие 8.2 SAP, Парус. Знание системы клиент банк.
Личные качества: Ответственность, исполнительность, способность к обучению,стремление к профессиональному росту
Образование:2012 - 2014г. ГОУ ВПО, Кемеровский Государственный Университет Магистратура. Экономический факультет. Специальность: финансовая экономика.
2002 - 2007г. Кемеровский Государственный университет культуры и искусств
Факультет культурологический (дневное)
Специальность: менеджмент организации, специализация – управление персоналом
2000-2002г. Кемеровский государственный горнотехнический колледж Специальность: делопроизводство и архивоведение (диплом с отличием)
2006г. – Курсы 1С: Предприятие (сертификат);
2008г. – Семинар «Актуальные вопросы правового регулированиятрудовых отношений с учетом последних изменений, внесенных в ТК РФ»
(сертификат).
2010 – Курсы 1С: 8 версия«зарплата и управление персоналом» (сертификат).
Опыт работы: 19.07.16 по настоящее время ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». Должность: бухгалтер материальной группы
18.01.16 по 18.07.16"Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Кемеровской области".
Должность: бухгалтер
- ведение кассы/банка: прием, сдача в банк, получение наличных денег, оплата счетов. - работа с казначейством: подготовка сведений по целевым субсидиям, работа в СУФД, регистрация бюджетных обязательств.
- работа на сайте госзакупки: размещение исполнения\публикация контрактов\отчетов.
- формирование банковских выписок, разнесение оплат.
- работа с контрагентами: ввод документов от поставщиков;
- формирование реализации.
- формирование и оплата платежных поручений.
18.02.14 по 17.01.16 ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат»
Должность: бухгалтер
Должностные обязанности:
- ведение кассы/банка: прием,сдача в банк, получение наличных денег, оплата счетов.- работа с казначейством: подготовка сведений по целевым субсидиям,работа в СУФД.
- работа на сайте госуслуги: размещение исполнения контрактов
- учет основных средств: принятие к учету, начисление амортизации,списание, проведение инвентаризаций, взаимодействие с КУГИ
- составление и сдача отчетности в органы статистики.
24.09.12 по 17.02.14г.ООО «Стеклосервис»
Должность: бухгалтер
Должностные обязанности:
работа в 1С: Предприятие 8.2-Осуществление контроля за дебиторской/кредиторской задолженностью,
сверка с контрагентами (сч. 60, 62);
-выписка счетов,оформление документов на отгрузку товара по заявке (счет-фактура, ТОРГ-12),
доверенностей;
-Обеспечение наличия и хранения первичных документов ;
- учет ТМЦ(оприходование, списание, движение) (сч 10, 20, 43);
- Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия, проверка,
оформление и отражение в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных
лиц (счет 71)
- Ведение касс и банков (сч. 50, 51)- начисление заработной платы и налогов с ФОТ (сч 70, 68, 69)- прием заявок на изготовление и мебели изделий из стекла и зеркала.
26.11.2009 по 31.08.12 Сибирский филиал ОАО «МегаФон Ритейл» Территориальный офис в г. Кемерово
Должность: Офис-менеджер
Должностные обязанности:
-делопроизводство;
-обеспечениежизнедеятельности офисов и салонов связи Кемеровской области (более 45салонов);
- сопровождениедоговоров;
- поиск поставщиков, заведение новых контрагентов в SAP;
- согласование договоров в SAP;
- подготовка реестров на оплату счетов;
- сбор закрывающих (счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ)
документов;
- создание заказов на поставку в SAP;
- создание требований на заведение новых материалов в SAP;
- бронирование гостиничных номеров;
- заказ ж/д и авиа билетов;
- регистрация салонов связи в органах местного самоуправления;
- контроль предоставления документов салонами связи в офис компании;
- обеспечение салонов связи правовым пакетом документов.
21.05.2008 г. –16.10.2009г. ООО «Компания ПромышленныеТехнологии» Сферадеятельности: строительно-монтажные работы в сфере безопасности (огнезащита)
Должность: Офис-менеджер с ведением кадрового делопроизводства
Должностные обязанности:
- ведение кадрового делопроизводства в полном объеме;
- разработка ПВТР, должностных и рабочих инструкций;
- поиск работников (размещение объявлений в СМИ, i-net, TV- бегущая строка, кадровые агентства, службы занятости);
- собеседование с претендентами на открытые вакансии;
- прием, увольнение, перемещение, оформление отпуска, больничные;
- оформление трудовых, гражданско-правовых,срочных договоров;
- подготовка и оформление процедуры аттестации;
- оформление справок;
- осуществление учета рабочего времени;
- оформление организационно-распорядительных документов;
- архивирование документов.
ООО«Регион-Строй» Сфера деятельности строительно-монтажные работы в сфере безопасности (гидрозащита) (по совместительству) кадровый учет в
полном объеме. Штат 15 человек.
2007 г. – 2008г. ООО «Грузовозофф» транспортная компания
Должность: оператор.
Функциональные обязанности:
- заключение договоров транспортной экспедиции (авто, авиа и ж/д перевозки
по России);
-оформление приема и выдачи ТМЦ, контроль правильности оформления сопроводительных
документов;
- организация доставки дверь-дверь;
- консультирование клиентов по оказываемым услугам.
2007г. ГУК «Кемеровская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара»Должность: бухгалтер-кассир
Функциональные обязанности:
-ведение кассовых операций;
-работа с банком и казначейством;
- выдача заработной платы сотрудникам;
- предоставление отчетности по платным услугам.
2006г. ООО«Инженерный центр АСИ»
Должность: Секретарь дирекции опытного производства.
Функциональные обязанности:
- прием и распределение телефонных звонков;
- работа с исходящей/входящей корреспонденцией;
-протоколирование совещаний;
- осуществление учета рабочего времени в закрепленном подразделении;
- прием и регистрация заявок на сервисное обслуживание
Контактная информация: Телефон: 8-913-121-02-17 e-mail: [email protected]