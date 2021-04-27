Есть приличный опыт в написании чек-листов, тест-кейсов, владение jira, azuredevops. Большой опыт работы с документацией.

Работаю ручным тестировщиком в АО "АСЭ" (контур Росатома), есть опыт работы anykeyщиком, автоматическим тестером

В данный момент занимаюсь тестированием Multi-D Unified Time Schedule (система объединённых календарно-сетевых графиков), есть свободное время (3-4 часа в день) для дополнительной удаленной работы.

Английский - B1ю

Русский - безупречный.