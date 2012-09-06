Я начинающий smm-маркетолог✨
Все разрабатываю индивидуально и направлено на ваш стиль и тематику профиля🔥
Мои услуги:
• Ведение/продвижение профиля
18000 руб.
• Полное оформление визуала
5000 руб.
• Сторисмейкерство
8000 руб.
• Массфоловинг/Масслайкинг
2000 руб.
• Аудит
1000 руб.
• Таргетинг разовая/месячная настройка/ведение
5000/12000 руб.
• Контент план темы 30 шт
1700 руб.
• Контент план темы+текст 30 шт
7000 руб.
• Оформление шапки профиля
400 руб.
• Рерайтинг 1000 символов
150 руб.
• Транскибация аудио/видео
30 руб/мин
• Оформление обложки для сторис
1000 руб.
• Разработка: визитки, баннера, логотипа
800/400/1500
• Визуал профиля раскладка 6/9/12 фото
600/900/1200
• Инста лендинг 9/12/12+ постов
1200/1500/1800
• Игры в сторис
350 руб/шт
Буду рада сотрудничеству, моя работая страница