SMM-специалист

Я начинающий smm-маркетолог✨

Все разрабатываю индивидуально и направлено на ваш стиль и тематику профиля🔥

Мои услуги:

• Ведение/продвижение профиля

18000 руб.

• Полное оформление визуала

5000 руб.

• Сторисмейкерство

8000 руб.

• Массфоловинг/Масслайкинг

2000 руб.

• Аудит

1000 руб.

• Таргетинг разовая/месячная настройка/ведение

5000/12000 руб.

• Контент план темы 30 шт

1700 руб.

• Контент план темы+текст 30 шт

7000 руб.

• Оформление шапки профиля

400 руб.

• Рерайтинг 1000 символов

150 руб.

• Транскибация аудио/видео

30 руб/мин

• Оформление обложки для сторис

1000 руб.

• Разработка: визитки, баннера, логотипа

800/400/1500

• Визуал профиля раскладка 6/9/12 фото

600/900/1200

• Инста лендинг 9/12/12+ постов

1200/1500/1800

• Игры в сторис

350 руб/шт

Буду рада сотрудничеству, моя работая страница

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