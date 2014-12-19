Качественные юридические услуги по разумным ценам

Юрист. Магистр права – НИУ-ВШЭ. Опыт 6 лет. Опыт работы в судах, консалтинге, производственных и торговых организациях. Оказываю весь спектр юридических услуг.

- Гражданское право

- Защита прав потребителей

- Мировые суды

- Суды общей юрисдикции

- Арбитражные суды

- Банковское право

- Договорная работа

- Трудовое право

- Взыскание долгов

- Семейное право

- Оценка рисков

- Исполнительное производство

Более 90% побед в суде.