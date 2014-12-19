chichenkov111

Владимир chichenkov111

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественные юридические услуги по разумным ценам

Юрист. Магистр права – НИУ-ВШЭ. Опыт 6 лет. Опыт работы в судах, консалтинге, производственных и торговых организациях. Оказываю весь спектр юридических услуг. 

- Гражданское право 

- Защита прав потребителей 

- Мировые суды 

- Суды общей юрисдикции 

- Арбитражные суды 

- Банковское право 

- Договорная работа 

- Трудовое право 

- Взыскание долгов 

- Семейное право 

- Оценка рисков 

- Исполнительное производство

Более 90% побед в суде.

Юридические услуги
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$10/час
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