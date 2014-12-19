Качественные юридические услуги по разумным ценам
Юрист. Магистр права – НИУ-ВШЭ. Опыт 6 лет. Опыт работы в судах, консалтинге, производственных и торговых организациях. Оказываю весь спектр юридических услуг.
- Гражданское право
- Защита прав потребителей
- Мировые суды
- Суды общей юрисдикции
- Арбитражные суды
- Банковское право
- Договорная работа
- Трудовое право
- Взыскание долгов
- Семейное право
- Оценка рисков
- Исполнительное производство
Более 90% побед в суде.
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Юридические услуги
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$10/час
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