Игорь Анатольевич Чурбанов
45 лет (1 октября 1966)
Мужской пол
Казань, не готов к переезду. Готов к редким командировкам
контакты
+7 9172 641994 желаемый способ связи
+7 843 5196719 (после 19.00)
Желаемая должность и зарплата : ведущий инженер, инженер. 35 000 руб.
Информационные технологии, интернет, телеком → Телекоммуникации, Передача данных и доступ в интернет
Полная занятость, Полный день
Опыт работы
Июнь 2011 — по настоящее время
ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь
Ведущий инженер
Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности и качества работы технических средств. Проведение расследований аварий и длительных повреждений, предложение мероприятий по их предупреждению. Организация проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи, а также освоение новой аппаратуры, совершенствование методов обслуживания. Составление планов профилактических работ на оборудовании, контроль своевременности и качества выполнения этих планов. Оказание практической помощи сменному персоналу в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи, а также в освоении новой аппаратуры, совершенствовании методов их обслуживания. Участие в составлении бюджета. Анализ показателей производственной деятельности, внесение предложений по ее улучшению.
Июль 2010 — июнь 2011
ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь
инженер-энергетик
Обеспечение бесперебойной работы ЭПУ, соответствия состояния оборудования в зоне ответственности нормам и требованиям нормативных документов. выполнение работ по внедрению новой техники, мероприятий по модернизации оборудования. Ведение оперативно-техничиской документации, корректировка паспортов и формуляров. составление Осуществление контроля за соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и надзору за ЭПУ. Участие в разработке и внедрению стандартов и технических условий на ЭПУ.
Январь 2009 — июль 2010
ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь
ведущий инженер средств радио и телевидения
оперативно-техническое руководство эксплуатации и проведения ремонтно-настроечных работ, составление планов и проведение тех.учебы, проведение мероприятий по охране труда, выполнение требований правил электробезопасности, промышленной санитарии и правил пожарной безопасности, формирование бюджета и составление заявок на оборудование и материалы.
Август 2008 — декабрь 2008
Sunrise-Pro — Компьютеры/оргтехника
заместитель начальника сервиса
организация работы сервиса, работа со сторонними АСЦ, ведение отчетности в 1С, работа с клиентами, подбор кадров , отладка процессов сборки и ремонта ПК, периферийных устройств и другой техники.
Июнь 2006 — август 2008
ООО"РГСМ" — Телекоммуникации/связь
начальник ОКР
разработка технических решений систем мониторинга (GPS,GPRS), организация и согласование работ с другими отделами и службами, поиск и подбор необходимого оборудования, работа с поставщиками и клиентами , ведение технической документации и отчетности.
Октябрь 2004 — июнь 2006
Про-Сервис (ЕвроСеть) — Приборостроение/радиоэлектроника
начальник сервисного цеха
организация работы сервиса, работа со сторонними АСЦ, ведение отчетности в 1С, работа с клиентами, ремонт GSM, flash, mp3, CD-DVD и другой цифровой техники, любой сложности (программный ремонт, пайка BGA элементов и тп), уверенное пользование спец оборудованием.
Август 2002 — октябрь 2004
ООО "Телеком-Сервис" — Приборостроение/радиоэлектроника
старший инженер отдела GSM
гарантийный и постгарантийный ремонт GSM техники любой сложности (программный ремонт, пайка BGA элементов и тп), уверенное пользование спец оборудованием.
Июнь 2000 — август 2002
сервисный центр "Эльдорадо" — Бытовая техника/электроника
инженер-электронщик
гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео техники.
Март 1998 — октябрь 2000
СЦ "Panasonic-Tehnics" — Бытовая техника/электроника
инженер-электронщик
гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео техники.
Январь 1989 — март 1998
ТТЦ "Электроника" — Бытовая техника/электроника
инженер-электронщик
гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео и цифровой техники.
Декабрь 1986 — январь 1989
НПО "Элекон" — Приборостроение/радиоэлектроника
регулировщик радио-электро измерительной аппаратуры
ремонт, поверка, регулировка(калибровка)радио-электро измерительной аппаратуры.
Ключевые навыки
Ответственность, целеустремленность, самостоятельность в принятии решений, коммуникабельность, умение работать в команде, навыки календарного и ресурсного планирования,
стрессоустойчивость, доброжелательность, знание законодательной базы, опыт руководства коллективом (до 15 человек)
Свободное владение ПК на аппаратном и програмном уровне, уверенный пользователь Autocad, MS Office.
Опыт работы с оборудованием Cisco, Juniper, Huawei (сертификатов нет)
Профисеональные навыки использования измерительного оборудования в процессе отладки и ремонта электронных и цифровых устройств.
права категории "В", личный автомобиль .
Рекомендации
ООО "Скай"
Хакимов Айрат (руководитель)
+79172697669
ОАО "Ростелеком"
Садардинов Марсель (главный специалист)
+791722836926
Образование
1991 КАИ, радио факультет
инженер-конструктор-технолог радио аппаратуры, диплом
Знание языков: Русский — родной
Английский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы :
2004 тренинг по ремонту GSM телефонов
LG центр, Москва, сертификат
2002 тренинг по ремонту GSM телефонов
DIXIS , Москва, сертификат
1997 юрист-консульт
бизнес-колледж "Элит", диплом
Тесты, экзамены:
2010 аттестация по пожарной безопасности
ГОУ ДПО, свидетельство № 97
2010 аттестация по охране труда
НОУ "Тех.Центр связи", удостоверение № 20
2010 аттестация по электро безопасности V гр.
ФСЭТАН, удостоверение №13-09
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Почтовый адрес: Чуйкова д1.
Желательное время в пути до работы: не имеет значения