Игорь Анатольевич Чурбанов

45 лет (1 октября 1966)

Мужской пол

Казань, не готов к переезду. Готов к редким командировкам

контакты

+7 9172 641994 желаемый способ связи

+7 843 5196719 (после 19.00)

[email protected]

Желаемая должность и зарплата : ведущий инженер, инженер. 35 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком → Телекоммуникации, Передача данных и доступ в интернет

Полная занятость, Полный день

Опыт работы

Июнь 2011 — по настоящее время

ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь

Ведущий инженер

Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности и качества работы технических средств. Проведение расследований аварий и длительных повреждений, предложение мероприятий по их предупреждению. Организация проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи, а также освоение новой аппаратуры, совершенствование методов обслуживания. Составление планов профилактических работ на оборудовании, контроль своевременности и качества выполнения этих планов. Оказание практической помощи сменному персоналу в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи, а также в освоении новой аппаратуры, совершенствовании методов их обслуживания. Участие в составлении бюджета. Анализ показателей производственной деятельности, внесение предложений по ее улучшению.

Июль 2010 — июнь 2011

ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь

инженер-энергетик

Обеспечение бесперебойной работы ЭПУ, соответствия состояния оборудования в зоне ответственности нормам и требованиям нормативных документов. выполнение работ по внедрению новой техники, мероприятий по модернизации оборудования. Ведение оперативно-техничиской документации, корректировка паспортов и формуляров. составление Осуществление контроля за соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и надзору за ЭПУ. Участие в разработке и внедрению стандартов и технических условий на ЭПУ.

Январь 2009 — июль 2010

ОАО "Ростелеком" — Телекоммуникации/связь

ведущий инженер средств радио и телевидения

оперативно-техническое руководство эксплуатации и проведения ремонтно-настроечных работ, составление планов и проведение тех.учебы, проведение мероприятий по охране труда, выполнение требований правил электробезопасности, промышленной санитарии и правил пожарной безопасности, формирование бюджета и составление заявок на оборудование и материалы.

Август 2008 — декабрь 2008

Sunrise-Pro — Компьютеры/оргтехника

заместитель начальника сервиса

организация работы сервиса, работа со сторонними АСЦ, ведение отчетности в 1С, работа с клиентами, подбор кадров , отладка процессов сборки и ремонта ПК, периферийных устройств и другой техники.

Июнь 2006 — август 2008

ООО"РГСМ" — Телекоммуникации/связь

начальник ОКР

разработка технических решений систем мониторинга (GPS,GPRS), организация и согласование работ с другими отделами и службами, поиск и подбор необходимого оборудования, работа с поставщиками и клиентами , ведение технической документации и отчетности.

Октябрь 2004 — июнь 2006

Про-Сервис (ЕвроСеть) — Приборостроение/радиоэлектроника

начальник сервисного цеха

организация работы сервиса, работа со сторонними АСЦ, ведение отчетности в 1С, работа с клиентами, ремонт GSM, flash, mp3, CD-DVD и другой цифровой техники, любой сложности (программный ремонт, пайка BGA элементов и тп), уверенное пользование спец оборудованием.

Август 2002 — октябрь 2004

ООО "Телеком-Сервис" — Приборостроение/радиоэлектроника

старший инженер отдела GSM

гарантийный и постгарантийный ремонт GSM техники любой сложности (программный ремонт, пайка BGA элементов и тп), уверенное пользование спец оборудованием.

Июнь 2000 — август 2002

сервисный центр "Эльдорадо" — Бытовая техника/электроника

инженер-электронщик

гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео техники.

Март 1998 — октябрь 2000

СЦ "Panasonic-Tehnics" — Бытовая техника/электроника

инженер-электронщик

гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео техники.

Январь 1989 — март 1998

ТТЦ "Электроника" — Бытовая техника/электроника

инженер-электронщик

гарантийный и постгарантийный ремонт любого уровня сложности бытовой радио-теле-видео и цифровой техники.

Декабрь 1986 — январь 1989

НПО "Элекон" — Приборостроение/радиоэлектроника

регулировщик радио-электро измерительной аппаратуры

ремонт, поверка, регулировка(калибровка)радио-электро измерительной аппаратуры.

Ключевые навыки

Ответственность, целеустремленность, самостоятельность в принятии решений, коммуникабельность, умение работать в команде, навыки календарного и ресурсного планирования,

стрессоустойчивость, доброжелательность, знание законодательной базы, опыт руководства коллективом (до 15 человек)

Свободное владение ПК на аппаратном и програмном уровне, уверенный пользователь Autocad, MS Office.

Опыт работы с оборудованием Cisco, Juniper, Huawei (сертификатов нет)

Профисеональные навыки использования измерительного оборудования в процессе отладки и ремонта электронных и цифровых устройств.

права категории "В", личный автомобиль .

Рекомендации

ООО "Скай"

Хакимов Айрат (руководитель)

+79172697669

ОАО "Ростелеком"

Садардинов Марсель (главный специалист)

+791722836926

Образование

1991 КАИ, радио факультет

инженер-конструктор-технолог радио аппаратуры, диплом

Знание языков: Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы :

2004 тренинг по ремонту GSM телефонов

LG центр, Москва, сертификат

2002 тренинг по ремонту GSM телефонов

DIXIS , Москва, сертификат

1997 юрист-консульт

бизнес-колледж "Элит", диплом

Тесты, экзамены:

2010 аттестация по пожарной безопасности

ГОУ ДПО, свидетельство № 97

2010 аттестация по охране труда

НОУ "Тех.Центр связи", удостоверение № 20

2010 аттестация по электро безопасности V гр.

ФСЭТАН, удостоверение №13-09

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Почтовый адрес: Чуйкова д1.

Желательное время в пути до работы: не имеет значения