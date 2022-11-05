Разработка на C#.Net

Владение программными продуктами:

– Visual Studio, Arduino IDE, E3.Series, FileZilla, Putty, MS Access

Операционные системы:

– Windows 7, XP, Ubuntu, Raspbian, Armbian

Знание языков программирования:

– C#, C++, VBA, Visual Basic, Python, PHP

Опыт:

Desktop приложения:

– приложения работающие с АПИ E3.Series (импорт экспорт из MS Excel, создание таблиц жгутов, отрисовка чертежей жгутов)

– работа с БД (.mdb)

– работа с MS Excel (импорт, экспорт, создание графиков)

– работа с протоколами Modbus, Vin, TCP, UDP

– работа с Com-портами

– работа с фреймворком Gstreamer

– работа с HID-устройствами

– реализация геометрических алгоритмов для B-сплайнов

– проведение вычислительных экспериментов с помощью метода Монте-Карло

– реализация алгоритмов вычисления вероятности перекрытия траекторий ЛА, движущихся на соседних эшелонах

Сайтостроение:

– разработка модулей для CMS Drupal

– разработка сайтов на CMS Drupal

– расширение функционала багтрекера Mantis

Raspberry PI, Orange PI:

– сборка и прошивка адаптера протокола Modbus и протокола Vin, в двух версиях: одна на Raspberry, другая на Arduino Mega

– создание устройства на основе Orange Pi Zero для съемки таймлапсов.

Разработка, создание, написание ПО и прошивка радиоуправляемого робота Wall-E и пульта управления для него с функциями:

– видеосвязь

– аудиосвязь

– вокодер

– возможность использовать пульт как ретроконсоль

Работа с Arduino:

– создание робота паука с управлением через Android-смартфон

– создание стенда для испытаний сервоприводов

– создание системы искусственного освещения для растений

– различные светодиодные светильники

Беспилотный летательный аппарат (500 кг):

– настройка трафика сигналов автопилота БПЛА с другими бортовыми системами

– настройка отдельных бортовых устройств

– настройка автопилота