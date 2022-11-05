Владение программными продуктами:
– Visual Studio, Arduino IDE, E3.Series, FileZilla, Putty, MS Access
Операционные системы:
– Windows 7, XP, Ubuntu, Raspbian, Armbian
Знание языков программирования:
– C#, C++, VBA, Visual Basic, Python, PHP
Опыт:
Desktop приложения:
– приложения работающие с АПИ E3.Series (импорт экспорт из MS Excel, создание таблиц жгутов, отрисовка чертежей жгутов)
– работа с БД (.mdb)
– работа с MS Excel (импорт, экспорт, создание графиков)
– работа с протоколами Modbus, Vin, TCP, UDP
– работа с Com-портами
– работа с фреймворком Gstreamer
– работа с HID-устройствами
– реализация геометрических алгоритмов для B-сплайнов
– проведение вычислительных экспериментов с помощью метода Монте-Карло
– реализация алгоритмов вычисления вероятности перекрытия траекторий ЛА, движущихся на соседних эшелонах
Сайтостроение:
– разработка модулей для CMS Drupal
– разработка сайтов на CMS Drupal
– расширение функционала багтрекера Mantis
Raspberry PI, Orange PI:
– сборка и прошивка адаптера протокола Modbus и протокола Vin, в двух версиях: одна на Raspberry, другая на Arduino Mega
– создание устройства на основе Orange Pi Zero для съемки таймлапсов.
Разработка, создание, написание ПО и прошивка радиоуправляемого робота Wall-E и пульта управления для него с функциями:
– видеосвязь
– аудиосвязь
– вокодер
– возможность использовать пульт как ретроконсоль
Работа с Arduino:
– создание робота паука с управлением через Android-смартфон
– создание стенда для испытаний сервоприводов
– создание системы искусственного освещения для растений
– различные светодиодные светильники
Беспилотный летательный аппарат (500 кг):
– настройка трафика сигналов автопилота БПЛА с другими бортовыми системами
– настройка отдельных бортовых устройств
– настройка автопилота