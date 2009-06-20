Дизайнер-конструктор сложных столярных и кованых изделий
Большой опыт моделирования дизайна и конструктива столярных и кованых изделий, предметов интерьера, лестниц девянных и металлодеревянных,с выдачей рабочих чертежей и деталировки в форматах автокада или wmf, pdf. Высокая ответственность, качество, серьезный подход к делу.
Рекламная продукция, баннеры это второе.
работы 3DSMAX,Autocad, Photoshop.
PCAD.
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Портфолио
- Двери на ГУМ101 просмотр
- Двери на ГУМ103 просмотра
- Панели кабинета100 просмотров
- Панели, простой рендер102 просмотра
- Конференц зал Бюджетный вариант113 просмотров
- Без названия535 просмотров
- Без названия535 просмотров