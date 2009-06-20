Дизайнер-конструктор сложных столярных и кованых изделий

Большой опыт моделирования дизайна и конструктива столярных и кованых изделий, предметов интерьера, лестниц девянных и металлодеревянных,с выдачей рабочих чертежей и деталировки в форматах автокада или wmf, pdf. Высокая ответственность, качество, серьезный подход к делу.

Рекламная продукция, баннеры это второе.

работы 3DSMAX,Autocad, Photoshop.

PCAD.