chillichilli

Анастасия Пупынина chillichillichillichilli
Дата рождения: 08 июня 1989
Место рождения: г. Санкт-Петербург, Россия
E-Mail: [email protected]
Семейное положение: не замужем
Образование: Школа №185 (1996-2006) – Санкт-Петербург, Россия
Немецкая начальная школа (Grundschule Bachemerstr., 1998-1999) – Кельн, Германия Школа при посольстве РФ в Германии (1998-1999, 2002-2003) – Бонн, Германия
Австрийская гимназия BG 9 Wasagasse (1999-2002) – Вена, Австрия
Школа при Посольстве РФ в Австрии (1999-2002) - Вена, Австрия
Немецкая гимназия Apostelgymnasium (2002-2003) – Кёльн, Германия
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии (с 2006 г.) – Санкт-Петербург, Россия
Дополнительные навыки:
Языки и степень владения: русский, немецкий – родные языки (диплом I степени на региональной олимпиаде по немецкому языку)
Английский – свободно
Французский – средне
Изучала латынь
Опытный пользователь ПК
Хобби:
Кинематограф, фотография, литература, искусство
Личные качества:
Пунктуальность, дисциплинированность, бесконфликтность, амбициозность.
Работа:
Центр мониторинга социальных процессов:
интервьюер
Фриланс переводчик:
Сайт cuteonly.com (с английского языка на немецкий)
Синхронный переводчик:
Переговоры представителей компании «Искрасофт» с предствавителями кухонной компании «Leicht»
Проходила практику в австрийской турфирме Royal Group в течение полутора месяцев (28 июля - 8 сентября 2008).
Предыдущие места работы:
Гостиница Смольнинская (июль-октябрь 2007)
Должность - администратор