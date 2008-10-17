chillichilli

Дата рождения: 08 июня 1989

Место рождения: г. Санкт-Петербург, Россия

E-Mail: [email protected]

Семейное положение: не замужем

Образование: Школа №185 (1996-2006) – Санкт-Петербург, Россия

Немецкая начальная школа (Grundschule Bachemerstr., 1998-1999) – Кельн, Германия Школа при посольстве РФ в Германии (1998-1999, 2002-2003) – Бонн, Германия

Австрийская гимназия BG 9 Wasagasse (1999-2002) – Вена, Австрия

Школа при Посольстве РФ в Австрии (1999-2002) - Вена, Австрия

Немецкая гимназия Apostelgymnasium (2002-2003) – Кёльн, Германия

Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии (с 2006 г.) – Санкт-Петербург, Россия

Дополнительные навыки:

Языки и степень владения: русский, немецкий – родные языки (диплом I степени на региональной олимпиаде по немецкому языку)

Английский – свободно

Французский – средне

Изучала латынь

Опытный пользователь ПК

Хобби:

Кинематограф, фотография, литература, искусство

Личные качества:

Пунктуальность, дисциплинированность, бесконфликтность, амбициозность.

Работа:

Центр мониторинга социальных процессов:

интервьюер

Фриланс переводчик:

Сайт cuteonly.com (с английского языка на немецкий)

Синхронный переводчик:

Переговоры представителей компании «Искрасофт» с предствавителями кухонной компании «Leicht»

Проходила практику в австрийской турфирме Royal Group в течение полутора месяцев (28 июля - 8 сентября 2008).

Предыдущие места работы:

Гостиница Смольнинская (июль-октябрь 2007)

Должность - администратор