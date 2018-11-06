chinitel

Денис Щербина chinitel

 
45 летРоссия/Кингисепп
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка psd макетов

Профессиональная верстка сайтов  HTML5, CSS3, jQuery  

  • адекватно оцениваю сроки выполнения заданий, а так же предупреждаю, если сроки в процессе меняются
  • связываюсь с клиентом, когда возникают вопросы по задаче
  • всегда на связи в рабочее время
  • адекватная стоимость услуг
E-mail: [email protected]

Веб сайт: shcherbina.pw

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Less/Sass (Compass) jQuery.
  • HTML для WordPress, Drupal, Joomla и др.
  • Респонсивная либо адаптивная верстка
  • SCSS
  • Git
  • node.js
  • знание структуры MVCs
  • CSS animation
  • CMSАдаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Responsive, адаптивная верстка, кроссбраузерная верстка.
  • Реализация pixel perfect.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • WordPress разработка
    • Кастомизация готовых WP тем
    • Адаптация wp-тем под мобильные устройства
    • Создание новых WP тем для конкретных задач сайта
  • JQuery
  • Bootstrap 3
  • Skeleton
  • Верстка под популярные CMS - Drupal, Joomla, др., знаю структуру js фреймворков
  • Исправление/обновление чужих багов в верстке.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%.

Главный принцип работы:

Качество и соблюдение сроков. Это моя основная работа, поэтому всё время посвящаю вашему проекту. 

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется :

  • Карта tinkoff
  • Яндекс Деньги
  • PayPal
  • WebMoney

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSJoomlaBootstrapDrupaljQuerySCSSSASSNode.jsGit