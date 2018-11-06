Вёрстка psd макетов
Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery
- адекватно оцениваю сроки выполнения заданий, а так же предупреждаю, если сроки в процессе меняются
- связываюсь с клиентом, когда возникают вопросы по задаче
- всегда на связи в рабочее время
- адекватная стоимость услуг
Веб сайт: shcherbina.pw
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Less/Sass (Compass) jQuery.
- HTML для WordPress, Drupal, Joomla и др.
- Респонсивная либо адаптивная верстка
- SCSS
- Git
- node.js
- знание структуры MVCs
- CSS animation
- CMSАдаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Responsive, адаптивная верстка, кроссбраузерная верстка.
- Реализация pixel perfect.
- Соблюдение стандартов W3C.
- WordPress разработка
- Кастомизация готовых WP тем
- Адаптация wp-тем под мобильные устройства
- Создание новых WP тем для конкретных задач сайта
- JQuery
- Bootstrap 3
- Skeleton
- Верстка под популярные CMS - Drupal, Joomla, др., знаю структуру js фреймворков
- Исправление/обновление чужих багов в верстке.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%.
Главный принцип работы:
Качество и соблюдение сроков. Это моя основная работа, поэтому всё время посвящаю вашему проекту.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта tinkoff
- Яндекс Деньги
- PayPal
- WebMoney
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