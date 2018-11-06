Вёрстка psd макетов

Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery

адекватно оцениваю сроки выполнения заданий, а так же предупреждаю, если сроки в процессе меняются

связываюсь с клиентом, когда возникают вопросы по задаче

всегда на связи в рабочее время

адекватная стоимость услуг

Веб сайт: shcherbina.pw

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Less/Sass (Compass) jQuery.

HTML для WordPress, Drupal, Joomla и др.

Респонсивная либо адаптивная верстка

SCSS

Git

node.js

знание структуры MVCs

CSS animation

CMSАдаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Responsive, адаптивная верстка, кроссбраузерная верстка.

Реализация pixel perfect.

Соблюдение стандартов W3C.

WordPress разработка

Кастомизация готовых WP тем Адаптация wp-тем под мобильные устройства Создание новых WP тем для конкретных задач сайта

JQuery

Bootstrap 3

Skeleton

Верстка под популярные CMS - Drupal, Joomla, др., знаю структуру js фреймворков

Исправление/обновление чужих багов в верстке.

Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%.

Главный принцип работы:

Качество и соблюдение сроков. Это моя основная работа, поэтому всё время посвящаю вашему проекту.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется :