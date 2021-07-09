Личный помощник, тех. специалист
Есть навыки бизнес помощника. Работа в режиме многозадачности, выполнения различного рода бизнес-задач.
Создание чат ботов в телеграмме, вайбере и фб, запуск таргетированной рекламы в фб и инстаграме.
Написание рекламных текстов, создание рекламных картинок.
Написание постов для соц. сетей с целью продажи, вовлечения и т.д.
Рерайт, копирайт.
Поиск необходимой информации. Работа с гугл документами, таблицами. Проведение аналитики, работа с таблицами.
Создание логотипов, картинок, макетов, шаблонов, визиток...