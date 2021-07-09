Личный помощник, тех. специалист

Есть навыки бизнес помощника. Работа в режиме многозадачности, выполнения различного рода бизнес-задач.

Создание чат ботов в телеграмме, вайбере и фб, запуск таргетированной рекламы в фб и инстаграме.

Написание рекламных текстов, создание рекламных картинок.

Написание постов для соц. сетей с целью продажи, вовлечения и т.д.

Рерайт, копирайт.

Поиск необходимой информации. Работа с гугл документами, таблицами. Проведение аналитики, работа с таблицами.

Создание логотипов, картинок, макетов, шаблонов, визиток...