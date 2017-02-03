Опыт работы: Не имею опыта работы
Уровень образования: Средне-специальный. Город обучения: Тольятти Учебное заведение: ТСПК
Специальность: Программирование Период:с 09.2012 по 07.2015 (2 года 9 месяцев)
Навыки: Иностранные языки: Английский Средний.
Фотография (обработка)
Презентации
Копирайтинг/Рерайтинг
Социальные сети (Наполнение групп)
Дополнительная информация о себе: Креативность, коммуникабельность, перфекционизм, активная жизненная позиция, стрессоустойчивость, большой опыт продуктивного взаимодействия в коллективе, ответственность, исполнительность, пунктуальность, отсутствие вредных привычек, четкие моральные ориентиры.
Цель - Постоянная, удаленная работа с фиксированной/сдельной оплатой за месяц.
Хочу попробовать себя в озвучивании книг, так как обожаю читать и считаю аудио книги самым прогрессивным форматом чтения, который ничем не уступает (а зачастую и превосходит) бумажный формат по амфотерности.