Ищу постоянную удаленную работу

Опыт работы: Не имею опыта работы

Уровень образования: Средне-специальный. Город обучения: Тольятти Учебное заведение: ТСПК

Специальность: Программирование Период:с 09.2012 по 07.2015 (2 года 9 месяцев)

Навыки: Иностранные языки: Английский Средний.

Фотография (обработка)

Презентации

Копирайтинг/Рерайтинг

Социальные сети (Наполнение групп)

Дополнительная информация о себе: Креативность, коммуникабельность, перфекционизм, активная жизненная позиция, стрессоустойчивость, большой опыт продуктивного взаимодействия в коллективе, ответственность, исполнительность, пунктуальность, отсутствие вредных привычек, четкие моральные ориентиры.

Цель - Постоянная, удаленная работа с фиксированной/сдельной оплатой за месяц.

Хочу попробовать себя в озвучивании книг, так как обожаю читать и считаю аудио книги самым прогрессивным форматом чтения, который ничем не уступает (а зачастую и превосходит) бумажный формат по амфотерности.