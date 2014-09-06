chizhanovartem

КАК Я РАБОТАЮ?
При работе над Вашим проектом я подберу наиболее оптимальные и эффективные решения, которые позволят достигнуть желаемого результата. Я ориентирован на результат и очень ответственно подхожу к нашему сотрудничеству.
Когда мы будем с Вами работать, Вы можете полагаться на меня и быть уверенными в том, что я Вас не подведу.
Для мен ответственность в работе означает, что я не буду спокойно спать, пока не буду уверен, что сделал все возможное и невозможное для того, чтобы быть максимально полезным для Вас.
ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН?
Яндекс-директ:
- настройка и ведение рекламной кампании
- подбор ключевых слов
- составление эффективных рекламных заголовков
- корректировка кампании в зависимости от различных факторов
Продающий копирайтинг
- привлечение внимания клиентов
- составление цепляющего рекламного заголовка
- написание продающих текстов