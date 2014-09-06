chizhanovartem

Интернет-маркетолог

КАК Я РАБОТАЮ?

При работе над Вашим проектом я подберу наиболее оптимальные и эффективные решения, которые позволят достигнуть желаемого результата. Я ориентирован на результат и очень ответственно подхожу к нашему сотрудничеству.

Когда мы будем с Вами работать, Вы можете полагаться на меня и быть уверенными в том, что я Вас не подведу.

Для мен ответственность в работе означает, что я не буду спокойно спать, пока не буду уверен, что сделал все возможное и невозможное для того, чтобы быть максимально полезным для Вас.

ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН?

Яндекс-директ:

- настройка и ведение рекламной кампании

- подбор ключевых слов

- составление эффективных рекламных заголовков

- корректировка кампании в зависимости от различных факторов

Продающий копирайтинг

- привлечение внимания клиентов

- составление цепляющего рекламного заголовка

- написание продающих текстов