Копирайтинг, переводы (английский, французский языки), сочинения
Ксения Чижикова
Студентка Государственного Университета - Высшей школы экономики.
Писать умею, и пишу хорошо. 100% уникальность и оригинальность текстов. Работала и стажировалась в различных изданиях как в Москве, так и в Московской области.
Сочинения по литературе - любая тема. Двукратный призер Всероссийской олимпиады по литературе и различных конкурсов.
Свободно владею французским (DALF C1) и английским языками, имею навыки технического и художественного перевода, написания контента для сайтов и журналистских и новостных материалов.
Тематика материалов - техническая, экономическая, финансы, новости, кино, литература, отношения, психология.
Почта - [email protected]
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