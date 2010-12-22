Копирайтинг, переводы (английский, французский языки), сочинения

Ксения Чижикова

Студентка Государственного Университета - Высшей школы экономики.

Писать умею, и пишу хорошо. 100% уникальность и оригинальность текстов. Работала и стажировалась в различных изданиях как в Москве, так и в Московской области.

Сочинения по литературе - любая тема. Двукратный призер Всероссийской олимпиады по литературе и различных конкурсов.

Свободно владею французским (DALF C1) и английским языками, имею навыки технического и художественного перевода, написания контента для сайтов и журналистских и новостных материалов.

Тематика материалов - техническая, экономическая, финансы, новости, кино, литература, отношения, психология.

Почта - [email protected]