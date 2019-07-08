Выполняю рерайт и копирайт (русский язык).
На данном сайте недавно, поэтому оплата договорная.
Что я пишу (русский язык):
- уникальные тексты/статьи любого направления;
- продающие тексты;
- копирайт и рерайт.
Навыки и возможности:
- Опытный пользователь ПК;
- Владение Microsoft Word / Excel / PowerPoint;
Для связи со мной:
Email: [email protected]
Tel., whatsapp +7-950-923-73-97
Оплата через: Сбербанк, Яндекс Деньги.
Обращайтесь, сделаю работу в срок, качественно, уникально. Хорошего Вам дня!
Действие аккаунта приостановлено!