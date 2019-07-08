Выполняю рерайт и копирайт (русский язык).

На данном сайте недавно, поэтому оплата договорная.

Что я пишу (русский язык):

- уникальные тексты/статьи любого направления;

- продающие тексты;

- копирайт и рерайт.

Навыки и возможности:

- Опытный пользователь ПК;

- Владение Microsoft Word / Excel / PowerPoint;

Для связи со мной:

Email: [email protected]

Tel., whatsapp +7-950-923-73-97

Оплата через: Сбербанк, Яндекс Деньги.

Обращайтесь, сделаю работу в срок, качественно, уникально. Хорошего Вам дня!