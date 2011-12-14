Здравствуйте, меня зовут Ольга.
На данной страничке представлено мое портфолио. Здесь Вы можете увидеть образцы флеш графики и анимации.
Более полное портфолио можно увидеть здесь http://www.free-lance.ru/users/choompion
Я специализируюсь(на мультимедийных презентациях (профильное образование), но так же оказываю и другие услуги по дизайну.
Презентации выполняю в программах: PowerPoint, Adobe Flash и Adobe Director
Лучше написать профессионально владею программами:
– CorelDraw
– Adobe ImageReady
– Adobe Premier
– Adobe Director
– Adobe Flash – анимация
– Adobe Dreamweaver
– Adobe Photoshop
– уверенный пользователь ПК
– знание основ html
– MS PowerPoint
– 3ds Max
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