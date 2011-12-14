Здравствуйте, меня зовут Ольга.

На данной страничке представлено мое портфолио. Здесь Вы можете увидеть образцы флеш графики и анимации.

Более полное портфолио можно увидеть здесь http://www.free-lance.ru/users/choompion

Я специализируюсь(на мультимедийных презентациях (профильное образование), но так же оказываю и другие услуги по дизайну.

Презентации выполняю в программах: PowerPoint, Adobe Flash и Adobe Director

Лучше написать профессионально владею программами:

– CorelDraw

– Adobe ImageReady

– Adobe Premier

– Adobe Director

– Adobe Flash – анимация

– Adobe Dreamweaver

– Adobe Photoshop

– уверенный пользователь ПК

– знание основ html

– MS PowerPoint

– 3ds Max