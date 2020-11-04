chorowaalina

Привет
Предлагаю услуги разнообразной ретуши фото
Занимаюсь этим уже более трёх лет.
Работала с производителем текстильной продукции для маркетплейса "Rozetka"
Также, с киевской фотостудией предметной съёмки "IVANOVA"
Различными заказчиками, фотографами.
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️Помогу вам в ретуши ваших фото для документов, соц сетей, личного пользования и т д.
️Ретушь фотографий вашей продукции для интернет-магазина, сайта.
️Разработка индивидуального логотипа для вашей компании.
️Дизайн визиток, флаеров, рекламных баннеров и прочее.
️Реставрация фото, замена цвета, чистка фона/кожи, любые задачи по вашему ТЗ. (В том числе и журнальная ретушь)
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️Разработка продаваемой и эстетически привлекательной страницы в Инстаграм для вашего магазина.
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Цены зависят от сложности и объема работ. Подсчитываются индивидуально.
Очень сговорчива насчёт стоимости, спокойно отношусь к адекватным правкам.