chorowaalina

Ретушер / Adobe Photoshop / Дизайн

Привет

Предлагаю услуги разнообразной ретуши фото

Занимаюсь этим уже более трёх лет.

Работала с производителем текстильной продукции для маркетплейса "Rozetka"

Также, с киевской фотостудией предметной съёмки "IVANOVA"

Различными заказчиками, фотографами.

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️Помогу вам в ретуши ваших фото для документов, соц сетей, личного пользования и т д.

️Ретушь фотографий вашей продукции для интернет-магазина, сайта.

️Разработка индивидуального логотипа для вашей компании.

️Дизайн визиток, флаеров, рекламных баннеров и прочее.

️Реставрация фото, замена цвета, чистка фона/кожи, любые задачи по вашему ТЗ. (В том числе и журнальная ретушь)

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️Разработка продаваемой и эстетически привлекательной страницы в Инстаграм для вашего магазина.

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Цены зависят от сложности и объема работ. Подсчитываются индивидуально.

Очень сговорчива насчёт стоимости, спокойно отношусь к адекватным правкам.