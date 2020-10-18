Портфолио
Навыки:html, css, sass, less, js, ES6, git, React js, Node js, express js, mongodb, redux,
ts, MERN Stack, Next JS, вебдизайн.
Мои работы:
1)
Сайт сделанный дляпрактики(одна из первых моих работ)
URL: https://antoniocra04.github.io/GreenTechnology/
2)
Сайт сделанный дляконкурса в котором я занял 1 место
URL: https://antoniocra04.github.io/EcoChallenge/
3)
Сайт сделанный на заказдля проекта серверов CS:GO. Через сайт можно оплачивать привилегии на сервере, просматриватьновости и добавлять информацию и новые сервера на главную страницу(на сайте по
ссылке ниже не доступны функции просмотра новостей, серверов и покупки доната
так как сайт стоит на хостинге без сервера и серверные файлы были удалены в
соображениях безопасности)
URL: https://antoniocra04.github.io/AstralAwp/
4)
Сайт на React js для генерирования md5 хеша в реальном времени.
URL: https://antoniocra04.github.io/md5Crypto/
5)
Сайт на React js для проверки пароля на взломо-устойчивость
URL: https://antoniocra04.github.io/inSecure/
6)
Сайт на React js для получения информации о любом ip адресе(не работает на хостинге потому что api использует http)
URL: https://antoniocra04.github.io/ipinfo/
7)
Сайт на React js для проекта “Бот химик”.
URL: https://antoniocra04.github.io/chemistryBotWebSite/
8)
Сайт портфолио:
URL: https://anton-ryazanov.com
Мой github: https://github.com/antoniocra04