Full-Stack developer

Портфолио

Навыки:html, css, sass, less, js, ES6, git, React js, Node js, express js, mongodb, redux,

ts, MERN Stack, Next JS, вебдизайн.

Мои работы:

1)

Сайт сделанный дляпрактики(одна из первых моих работ)

URL: https://antoniocra04.github.io/GreenTechnology/

2)

Сайт сделанный дляконкурса в котором я занял 1 место

URL: https://antoniocra04.github.io/EcoChallenge/

3)

Сайт сделанный на заказдля проекта серверов CS:GO. Через сайт можно оплачивать привилегии на сервере, просматриватьновости и добавлять информацию и новые сервера на главную страницу(на сайте по

ссылке ниже не доступны функции просмотра новостей, серверов и покупки доната

так как сайт стоит на хостинге без сервера и серверные файлы были удалены в

соображениях безопасности)

URL: https://antoniocra04.github.io/AstralAwp/

4)

Сайт на React js для генерирования md5 хеша в реальном времени.

URL: https://antoniocra04.github.io/md5Crypto/

5)

Сайт на React js для проверки пароля на взломо-устойчивость

URL: https://antoniocra04.github.io/inSecure/

6)

Сайт на React js для получения информации о любом ip адресе(не работает на хостинге потому что api использует http)

URL: https://antoniocra04.github.io/ipinfo/

7)

Сайт на React js для проекта “Бот химик”.

URL: https://antoniocra04.github.io/chemistryBotWebSite/

8)

Сайт портфолио:

URL: https://anton-ryazanov.com

Мой github: https://github.com/antoniocra04