christartsss

Обращайтесь: разработка интерьеров и экстерьеров, ландшафтная архитектура, индивидуальные жилые дома.

Доброго времени суток! Хочу рассказать вкратце о своём роде деятельности.

У меня есть высшее образование, в 2021 году я окончила Новосибирский Государственный Университет Архитектуры, Дизайна и Искусств и получила бакалавриат по специальности "Дизайн архитектурной среды", где я научилась выполнять множество заданий различной сложности.

Так же у меня есть опыт работы в бюро дизайна интерьеров, где я выполняла реальные проекты под ключ.

А еще, я участвовала во Всероссийских и региональных конкурсах, делала концептуальные и в кратчайшие сроки реализуемые проекты, например, фасад для университета, проект по возобновлению малой реки в городской среде, общественно-пешеходное пространство, арт-объект для it-центра, проекты по благоустройству городской среды.

Опыт и образование в области архитектуры и дизайна, безусловно, развили во мне такие навыки как пространственное мышление, критическое мышление, знание законов композиции и колористики, умение работать с картами и генпланом, оформлять чертежи и альбомы чертежей, а так же верстать проекты и делать 3д визуализации.