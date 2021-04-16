christaruchi_13

Добро пожаловать!

Здравствуйте! Я мама в декрете, ищу работу по ведению страничек в Инстаграм. Опыт работы имеется, но не большой, веду странички благотворительного фонда. Коммуникабельна, стрессоустойчива, готова к любой работе. Редактирую фото, видео, работаю с программами как Canva, photoshop, procreate, capcut, vectornactor (аналог иллюстратора, что не мешает совмещать оба приложения). Готова обучаться, расти и двигаться дальше.

Мои работы в Инстаграм: @prikosniskdobru.48 @prikosniskdobru_belgorod