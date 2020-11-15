christian91

Доброго времени суток! Меня зовут Кристиан и я занимаюсь разработкой сайтов разной сложности. Основное направление работы это создание интернет-магазинов, лендингов, блогов, визиток и тд. на СMS WordPress, c этой платформой работаю более 4 лет. А вообще имею большой опыт работы с различными платформами: OpenCart, Bitrix, Tilda, Drupal, ModX и тд. Обладаю знаниями: html, css, bootstrap3/4, php, gulp, понимание jQuery. На сегодняшний день администрирую множество сайтов и занимаюсь собственным интернет-магазином. Работал в digital agency "Top-web" почти год и в агентстве по созданию сайтов под ключ "Prostosait" более чем два года. Так же умею работать с программами Adobe (Ps/il/Ae). Работаю быстро, грамотно, заказы делаются в срок. Регулярное общение и поддержание хорошего отношения важны для меня. Это гарантирует, что проект будет завершен вовремя и именно так, как вы этого хотите.