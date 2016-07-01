Написать модуль оплаты для Opencart по API платёжной системы, документация по подключению к API имеется. Подробности при обсуждении.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Написать модуль оплаты для Opencart по API платёжной системы, документация по подключению к API имеется. Подробности при обсуждении.
В уже установленном магазине на Opencart процедура покупки представляет из себя выбор товара в корзину с последующим выходом на чекаут - пошаговое заполнение множества полей в Step1... Step5. Необходимо упростить: всё то же самое ...