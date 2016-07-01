chroma

Роман Чепоренко chroma

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Магазин на Opencart, подключить два модуля.
Opencart
Понятная задача, оплата сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё оперативно, доброжелательно. Рекомендую!
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