Front-End:

Верстаю любые макеты из PSD, активно применяя HTML5 и CSS3 для создания анимационных эффектов и прочего.

Имеется опыт работы с Velocity и ThreeJS, а также с адаптивностью (принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.

Back-End:

Разрабатываю плагины/темы для WordPress, OpenCart и DLE с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.

Всё исходя их правил кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).

Также возможен полный перевод из PSD сразу на CMS.

Основной язык программирования: PHP. В прошлом, занимался низкоуровневым программированием на Assembler.

Также занимаюсь подключением платежных систем, различных API.

Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, различных банков и др.

Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идёт защита от SQL-инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).

Навыки и умения: