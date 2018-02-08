Front-End:
Верстаю любые макеты из PSD, активно применяя HTML5 и CSS3 для создания анимационных эффектов и прочего.
Имеется опыт работы с Velocity и ThreeJS, а также с адаптивностью (принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.
Back-End:
Разрабатываю плагины/темы для WordPress, OpenCart и DLE с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.
Всё исходя их правил кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).
Также возможен полный перевод из PSD сразу на CMS.
Основной язык программирования: PHP. В прошлом, занимался низкоуровневым программированием на Assembler.
Также занимаюсь подключением платежных систем, различных API.
Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, различных банков и др.
Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идёт защита от SQL-инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).
Навыки и умения:
- Javascript
- PHP
- Python
- MySQL / SQL
- Веб-программирование
- HTML / CSS вёрстка