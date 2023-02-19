chrystynamasyk

Журналістка. Телеведуча

Свій професійний шлях починала з телевізійних новин, згодом працювала у журналістських розслідуваннях на телеканалі «Україна. Проводила інтерв‘ю, зокрема з політиками, чиновниками та іншими відомими особистостями. Відчуваю, що спікер чи герой сюжету в спілкуванні має довіру до мене, тому глибоко розкривається. Історії сильних людей - це окремий провідник мого особистого і професійного зростання. Міцне, енергетичне укріплення моєї душі, і вірю, що кожного українця. Жартують, що є люди на 80% - з кави. А от, я - з розповідей людей, які йдуть вперед попри різні обставини. Пройшла недавно курс телеведучих. Де теж була можливість інакше розкритись в авторській рубриці.