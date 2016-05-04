В.математика, Visual Basic, C++, VHDL
Образование:
Кабардино-Балкарский Государственный университет, физико-математический факультет;
Марийский государственный технический университет, РТФ, (электронно-вычислительные средства).
Опыт работы:
- репетиторство и «авторство» контрольных, РГР, курсовых по математике, физике, тех.механике, сопромату, р/электронике, информатике - более 10 лет;
-инженер-программист – 4 года;
-инженер-схемотехник – 6 лет;
- регулировка и испытание приборов автоматики и ЭВМ – 8 лет
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