В.математика, Visual Basic, C++, VHDL

Образование:

Кабардино-Балкарский Государственный университет, физико-математический факультет;

Марийский государственный технический университет, РТФ, (электронно-вычислительные средства).

Опыт работы:

- репетиторство и «авторство» контрольных, РГР, курсовых по математике, физике, тех.механике, сопромату, р/электронике, информатике - более 10 лет;

-инженер-программист – 4 года;

-инженер-схемотехник – 6 лет;

- регулировка и испытание приборов автоматики и ЭВМ – 8 лет