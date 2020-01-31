Специалист контекстной рекламы РСЯ Яндекс Директ

Япрофессионально занимаюсь рекламой в Яндекс-Директе РСЯ.Вот, что ямогу сделать для Вас: Анализконкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения. Профессиональная разработка, настройка изапуск Рекламных Компаний в РекламнойСети Яндекса. Обеспечить поток целевых клиентов и продаждля Вашего бизнеса, уменьшения стоимости заявки, ведение оптимизации и масштабирования Вашей рекламы в РСЯ. Внедрение для Вас самых современныхтехнологий рекламы.Проведу:1. АудитВашего сайта.2. Анализконкурентов в Вашей нише.3. Разработкусемантического ядра.4. Запускрекламной компании в РСЯ.5. Ведениерекламной компании, контроль и корректировка ставок, первые 7 дней после

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