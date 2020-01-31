chtn1159

Татьяна chtn1159

 
57 летРоссия/Томск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист контекстной рекламы РСЯ Яндекс Директ

Япрофессионально занимаюсь рекламой в Яндекс-Директе РСЯ.Вот, что ямогу сделать для Вас:  Анализконкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения.  Профессиональная разработка, настройка изапуск Рекламных  Компаний  в РекламнойСети Яндекса.  Обеспечить поток целевых клиентов и продаждля Вашего бизнеса, уменьшения стоимости заявки,  ведение оптимизации  и масштабирования Вашей рекламы в РСЯ.  Внедрение для Вас самых современныхтехнологий рекламы.Проведу:1.      АудитВашего сайта.2.      Анализконкурентов в Вашей  нише.3.      Разработкусемантического ядра.4.      Запускрекламной компании  в РСЯ.5.      Ведениерекламной компании, контроль и корректировка ставок, первые 7 дней после

запуска       - БЕСПЛАТНО.