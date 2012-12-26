C/C++ программист, PHP, Python

Студент 2-го курса НИУ ИТМО ( Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. )

Опыт разработки на C/C++ 2 года. Понимание принципов ООП. Сертифицированный программист С/С++ на odesk.com. Опыт написания приложений на Python – 1,5 года.

Работал над созданием web-сайтов (PHP,JavaScript,JQuery), а также Flash приложений.

Работа с реляционными базами данных (MySQL).

Использование систем контроля версий (GIT, Mercurial).

Опыт работы с ОС GNU/Linux – 4 года.