chubmaksim

Закончил курсы Front-End Web development Basics в школе Ukranian IT-School. Получил сертификат об окончании данного курса.
В свободное от работы время совершенствую свои навыки, не останавливаюсь на достигнутом.
Ответственный, внимательный, всегда нахожу общий язык с людьми.
Навыки и достижения
- знание HTML‚ CSS (HTML5 и CSS3);
- знание Bootstrap-3
- адаптивная, блочная, кроссбраузерная верстка ;
- нарезка psd для верстки (Photoshop) ;
- базовые знания Javascript(на уровне подключения плагинов и работа с ними)