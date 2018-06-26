chubmaksim

Максим Чуб chubmaksim

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Закончил курсы Front-End Web development Basics в школе Ukranian IT-School. Получил сертификат об окончании данного курса.

В свободное от работы время совершенствую свои навыки, не останавливаюсь на достигнутом.

Ответственный, внимательный, всегда нахожу общий язык с людьми.

Навыки и достижения

  • знание HTML‚ CSS (HTML5 и CSS3);
  • знание Bootstrap-3
  • адаптивная, блочная, кроссбраузерная верстка ;
  • нарезка psd для верстки (Photoshop) ;
  • базовые знания Javascript(на уровне подключения плагинов и работа с ними)
JavascriptHTMLCSSBootstrapPhotoshopВерстка из PSD