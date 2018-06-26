chubmaksim

Закончил курсы Front-End Web development Basics в школе Ukranian IT-School. Получил сертификат об окончании данного курса.

В свободное от работы время совершенствую свои навыки, не останавливаюсь на достигнутом.

Ответственный, внимательный, всегда нахожу общий язык с людьми.

Навыки и достижения