Верные слова, бывает, обрушатся стихийно, пробегая как бы фоном, но подчас необъяснимо становятся неотъемлемой частью каждого дня.

Ловко обращаюсь с текстами, не только выстраивая необходимые смысловые конструкты, но и придавая словам изящество и легкость. Даже волей случая падающий взгляд, зацепившись за непривычные глазу, совсем не топорные строки, зацепится в желании продолжить чтение.

Занимаюсь созданием и редакцией различных вариаций текстовых форматов уже несколько лет. В моих силах неисправить и придать уникальности самым сложным заказам, но и создать нечто необыкновенное с нуля.