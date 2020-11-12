Занимаюсь любимым делом
Добрый день. Меня зовут Даниил, я занимаюсь видеосъемкой и видеомонтажом уже 6 лет, и могу помочь решить вашу задачу в кратчайшие сроки!
Предоставляю услуги по видеомонтажу разной сложности.
- Склейка и сборка видео из вашего материала
- Качественная цветокоррекция
- Работа с хромакеем
- Подбор музыкального сопровождения
Работаю в программе Adobe Premiere Pro
Заказы выполняю ответственно и всегда держу связь с клиентом.
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Портфолио
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- Свадебное видео27 просмотров
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- Toning KHV37 просмотров
- Корпоративный фильм "SALAD"22 просмотра