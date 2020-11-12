Занимаюсь любимым делом

Добрый день. Меня зовут Даниил, я занимаюсь видеосъемкой и видеомонтажом уже 6 лет, и могу помочь решить вашу задачу в кратчайшие сроки!

Предоставляю услуги по видеомонтажу разной сложности.

- Склейка и сборка видео из вашего материала

- Качественная цветокоррекция

- Работа с хромакеем

- Подбор музыкального сопровождения

Работаю в программе Adobe Premiere Pro

Заказы выполняю ответственно и всегда держу связь с клиентом.