Начинающий копирайтер с чувством юмора и волшебным воображением) Стихи на заказ.

Творческая и разносторонняя личность. Уже много лет пишу стихи: как любовно-пейзажную лирику, так и стихи с юмором на заданные темы. Есть небольшой, но успешный опыт написания постов для Instagram. ( Косметика по уходу за волосами премиум класса; Мёд. Чай ручной работы ) Прекрасно развито воображение. ( Я уже представляю, как Вы выбираете мою кандидатуру в качестве исполнителя заказа )

К написанию статьи предпочитаю подходить с творческой точки зрения, чтобы текст не выглядел банальным и скучным.

Буду рада Вашим предложениям! :)