Изучая язык в течение 14 лет в один момент начинаешь осознавать, что этот язык стал частью твоей жизни, ты проходишь трехгодичные курсы по усовершенствованию языка в городском клубе, позже поступаешь в лингвистичесий вуз, по его окончании устраиваешься на работу, хоть как-то связанную с языком и в конце концов переезжаешь в страну изучаемого языка. Это краткая биография тысячи россиян, и отчасти моя тоже. Я закончила нижегородский государственный лингвистический университет (английский и немецкий языки), но уехать еще не успела..

Изучая английский язык с детства, научилась не только грамотно переводить, но и приобрела знания в области нюансов языка, идиоматических выражений, знаю его историю и развитие. Кроме отличной грамматики гарантирую тщательное, аккуратное выполнение работы в срок.

Я не закостенелый переводчик и не учитель английского языка старой закалки. Я молода, активна, способна прочувствовать особую тональность художественного текста так же, как соблюсти официальность перевода делового письма или специфику технического текста.

Участвуя в городских, республиканских, всероссийских конкурсах и олимпиадах, будучи студенткой, занимала призовые места, в 2005 году удостоилась звания лауреата всероссийского заочного конкурса "Познание и Творчество" (английский язык), имею несколько публикаций, в том числе и связанных с трудностями перевода ("Лексико-семантические трансформации как один из способов перевода многозначных слов").

Живой язык - не статичное образование, он развивается поминутно. Я продолжаю совершенствовать свои знания, поддерживая постоянный контакт с носителями языка, практикуя язык летом за рубежом.