chudo_yodo

Ната chudo_yodo

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Записать голосовые сообщения

    Нужно записать приятным женским голосом 3 голосовых сообщения (с музыкой) для АТС. Цена и сроки. Здравствуйте! Вас приветствует компания Радиус. Оставайтесь пожалуйста на линии. Здравствуйте! Вас приветствует компания Радиус. К сожалению Вы позвонили в нерабочее ...

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта (PHP, MySQL)

    Нужен PHP программист, который готов править чужой код. Задача: внесение правок в действующий интернет-магазин (CMS своя, PHP, MySQL). Правки, в основном, касаются вывода данных, самая сложная из задач - реализовать подбор автомобильных дисков и шин ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта (PHP)

    Нужен PHP программист, который готов править чужой код. Задача: внесение правок в действующий интернет-магазин (CMS своя, PHP, MySQL). Правки, в основном, касаются вывода данных, самая сложная из задач - реализовать подбор автомобильных дисков и шин ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламная концепция, представление сайта

    $2000

    От Вас требуется: 5000 знаков креатива (описания рекламной концепции), в которых Вы изложите свое видение представления сайта lichiko.com* разным типам интернет-пользователей (новичкам, продвинутым итд). Нам не интересны предложения: можем создать группу в контакте или оставить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Креативные тексты для контекстной рекламы

    Запускается рекламная кампания проекта быстрых сообщений - мини блога, что-то похожее на твитер. Нужен человек для написания интересных, "цепляющих" заголовков и обьявлений для контекстной рекламы. Кто заинтересован - пииште свои цены, сроки, работы, которыми гордитесь. Можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад