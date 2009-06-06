chudo_yodo

Нужно записать приятным женским голосом 3 голосовых сообщения (с музыкой) для АТС. Цена и сроки. Здравствуйте! Вас приветствует компания Радиус. Оставайтесь пожалуйста на линии. Здравствуйте! Вас приветствует компания Радиус. К сожалению Вы позвонили в нерабочее ...
- Озвучивание3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен PHP программист, который готов править чужой код. Задача: внесение правок в действующий интернет-магазин (CMS своя, PHP, MySQL). Правки, в основном, касаются вывода данных, самая сложная из задач - реализовать подбор автомобильных дисков и шин ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен PHP программист, который готов править чужой код. Задача: внесение правок в действующий интернет-магазин (CMS своя, PHP, MySQL). Правки, в основном, касаются вывода данных, самая сложная из задач - реализовать подбор автомобильных дисков и шин ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2000
От Вас требуется: 5000 знаков креатива (описания рекламной концепции), в которых Вы изложите свое видение представления сайта lichiko.com* разным типам интернет-пользователей (новичкам, продвинутым итд). Нам не интересны предложения: можем создать группу в контакте или оставить ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Запускается рекламная кампания проекта быстрых сообщений - мини блога, что-то похожее на твитер. Нужен человек для написания интересных, "цепляющих" заголовков и обьявлений для контекстной рекламы. Кто заинтересован - пииште свои цены, сроки, работы, которыми гордитесь. Можно ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад