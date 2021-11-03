chudoshilkin

PHP/Java программист (web full stack)
Занимаюсь разработкой и поддержкой веб-приложений на PHP, Java, Spring. Работаю фрилансером в течение 4-х лет. Опыт в сфере компьютерных технологий и дизайна более 8 лет.
Среди проектов, в которых я участвовал главными являются:
- CRM система для строительного бизнеса;
- CMS для сайта газеты;
- SAAS сервис для управления образовательным процессом в школе.
Мои навыки:
- PHP, Java, Java EE, C++, ActionScript, JavaScript
- MySQL, PostgreSQL
- Apache, Apache Tomcat
- HTML, CSS, Bootstrap
- Spring, JQuery, Canvas
- Maven
- Git
- CAD algorithms
Высшее образование - Таганрогский Радиотехнический Университет (наст. ИКТИБ ЮФУ).
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