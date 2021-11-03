chudoshilkin

PHP/Java программист (web full stack)

Занимаюсь разработкой и поддержкой веб-приложений на PHP, Java, Spring. Работаю фрилансером в течение 4-х лет. Опыт в сфере компьютерных технологий и дизайна более 8 лет.

Среди проектов, в которых я участвовал главными являются:

- CRM система для строительного бизнеса;

- CMS для сайта газеты;

- SAAS сервис для управления образовательным процессом в школе.

Мои навыки:

- PHP, Java, Java EE, C++, ActionScript, JavaScript

- MySQL, PostgreSQL

- Apache, Apache Tomcat

- HTML, CSS, Bootstrap

- Spring, JQuery, Canvas

- Maven

- Git

- CAD algorithms

Высшее образование - Таганрогский Радиотехнический Университет (наст. ИКТИБ ЮФУ).