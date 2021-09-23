Художник абстракционист, дизайнер

Очень люблю рисовать абстракции, занимаюсь этим более 5 лет, студент художественного колледжа, учувствовал в выставках современного искусства, много где могу применять свое творчество, создаю принты, эмблемы логотипы, тату эскизы, люблю экспериментировать, открыт к новому, буду рад вашим предложениям : )