Павел Бушенев chudotvoretzchudotvoretz
27 летРоссия/Ярославль
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Художник абстракционист, дизайнер
Очень люблю рисовать абстракции, занимаюсь этим более 5 лет, студент художественного колледжа, учувствовал в выставках современного искусства, много где могу применять свое творчество, создаю принты, эмблемы логотипы, тату эскизы, люблю экспериментировать, открыт к новому, буду рад вашим предложениям : )
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Портфолио
- Текстура 639 просмотров
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- Текстура 224 просмотра
- Текстура 132 просмотра
- Тату эскиз 1026 просмотров
- Тату эскиз 919 просмотров
- Тату эскиз 816 просмотров
- Тату эскиз 719 просмотров
- Тату эскиз 614 просмотров
- Тату эскиз 519 просмотров