chug

Дмитрий chug

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Чугунов Дмитрий Александрович

Тел. 8-960-518-26-35 e-mail HYPERLINK "mailto:[email protected]"

[email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее:

Ивановский государственный университет, специализация «Математическое и компьютерное моделирование» (1991-1996)

Ивановский государственный энергетический университет аспирантура по специальности «Компьютерное моделирование» (1996-1998), не закончена

сентябрь 2009 – август 2011

ООО «ИС Иваново-Центр», Генеральный директор

Руководство отделом дизайна и верстки, заключение договоров на изготовление рекламной продукции (визитки, листовки, буклеты, альбомы, книги, наружная реклама – дизайн, верстка, предпечатная подготовка)

май 2007 – сентябрь 2009

ООО «Издательский дом «Медведь», дизайнер, шеф-дизайнер

Дизайн, верстка, предпечатная подготовка периодических печатных изданий: газета «Гипермаркет», журналы «Ивановский Деловой журнал», «VIP-квартал», «Chokolate»; руководство группой дизайнеров

февраль 2001 – апрель 2007

ООО «Регин-Холдинг»,

изайнер, верстальщик, системный администратор

Дизайн, верстка, предпечатная подготовка периодических печатных изданий: газета «Рекламная неделя», журнал «Российский Деловой Союз», справочники «Жилье», «Авто», «Иваново-2007», «Иваново-2008»; администрирование компьютерной сети редакции

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Свободное владение пакетами компьютерной графики (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), компьютерной верстки (PageMaker, Adobe InDesign);

Иностранный язык – английский технический (средний уровень)

Верстка, дизайн периодических изданий и глянцевых журналов, наружная реклама, выставочные стенды, полиграфия, логотипы, фирменный стиль, цветокоррекция, препресс, дизайн сайтов