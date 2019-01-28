Чугунов Дмитрий Александрович
Тел. 8-960-518-26-35 e-mail HYPERLINK "mailto:[email protected]"
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее:
Ивановский государственный университет, специализация «Математическое и компьютерное моделирование» (1991-1996)
Ивановский государственный энергетический университет аспирантура по специальности «Компьютерное моделирование» (1996-1998), не закончена
сентябрь 2009 – август 2011
ООО «ИС Иваново-Центр», Генеральный директор
Руководство отделом дизайна и верстки, заключение договоров на изготовление рекламной продукции (визитки, листовки, буклеты, альбомы, книги, наружная реклама – дизайн, верстка, предпечатная подготовка)
май 2007 – сентябрь 2009
ООО «Издательский дом «Медведь», дизайнер, шеф-дизайнер
Дизайн, верстка, предпечатная подготовка периодических печатных изданий: газета «Гипермаркет», журналы «Ивановский Деловой журнал», «VIP-квартал», «Chokolate»; руководство группой дизайнеров
февраль 2001 – апрель 2007
ООО «Регин-Холдинг»,
изайнер, верстальщик, системный администратор
Дизайн, верстка, предпечатная подготовка периодических печатных изданий: газета «Рекламная неделя», журнал «Российский Деловой Союз», справочники «Жилье», «Авто», «Иваново-2007», «Иваново-2008»; администрирование компьютерной сети редакции
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Свободное владение пакетами компьютерной графики (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), компьютерной верстки (PageMaker, Adobe InDesign);
Иностранный язык – английский технический (средний уровень)
Верстка, дизайн периодических изданий и глянцевых журналов, наружная реклама, выставочные стенды, полиграфия, логотипы, фирменный стиль, цветокоррекция, препресс, дизайн сайтов